الولايات المتحدة – صرح مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، إن الولايات المتحدة بصدد الانتهاء من إعداد خطتها للسلام في منطقة الشرق الأوسط، وسوف تنشرها قريبا.

وفي مقابلة تلفزيونية، امس، قال بولتون عن الخطة الأمريكية المعروفة إعلاميا تحت اسم “صفقة القرن”: “كنا في المرحلة التمهيدية من إعدادها، وأنا أعتقد أننا سنستطيع تقديمها في أقرب وقت”، مضيفا: “الخطة ستفتح أمامنا طيفا واسعا من الآفاق”.

كما أكد المستشار الأمني الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أسهم بقسط كبير في “ردع” إيران في المنطقة، مشيرا إلى دوره في محاربة “النشاطات الإرهابية” والتهديدات الآتية من طهران ومراقبة البرنامج النووي الإيراني.

وقال بولتون إن “صد محاولات إيران لتقويض السلام الإقليمي وأمن دول المنطقة سيستمر”، مضيفا أن نتنياهو سيلعب دورا بارزا في ذلك، إلى جانب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأورد بولتون سابقا أن إدارة ترامب تضع أسسا لتشكيل “التحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط” (وهو الاسم الرسمي لما أطلق عليه “الناتو العربي”) الذي سيشمل وفقا لمخططات الولايات المتحدة، ست دول خليجية عربية (البحرين وقطر والكويت والإمارات وعُمان والسعودية)، إضافة إلى مصر والأردن.

وأواسط يناير الماضي، قام وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بجولة في هذه الدول، حيث أجرى محادثات مع زعمائها، سعيا منه إلى التقريب بين الدول الثماني الأعضاء في التحالف المزمع إنشاؤه.

المصدر: تاس