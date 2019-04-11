واشنطن – أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفوز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالانتخابات التشريعية في بلاده، معتبرا أن هذا الحدث يعزز فرص السلام في الشرق الأوسط.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى ولاية تكساس: “أود أن أهنئ بيبي (بنيامين) نتنياهو، يبدو أنه فاز بهذا السباق، ربما يكون هذا مبكرا قليلا ولكنني سمعت أنه قد فاز”​​​، ووصف ترامب نتنياهو بـ”الحليف والصديق الرائع”.

وتصدر حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو، نتائج انتخابات الكنيست، التي أجريت مساء الثلاثاء، بفارق مقعد واحد عن منافسه حزب “أبيض أزرق”، بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء.

ووفقا للنتائج الأخيرة، فقد حصل الليكود على 37 مقعدا، يليه “أبيض أزرق” بـ 36 مقعدا، وحزب العمل 6 مقاعد، إيحود ميفلاغوت هايامين 5 مقاعد، يهادوت هاتوراة 8 مقاعد، شاس 8 مقاعد، ميرتس 4 مقاعد، الجبهة العربية للتغيير 6 مقاعد، التجمع والقائمة العربية الموحدة 4 مقاعد، كولانو 4 مقاعد.

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” 120 مقعدا تتنافس عليها في الانتخابات الحالية 40 قائمة انتخابية.

المصدر: سبوتنيك + وكالات