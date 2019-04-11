توقف تام لتداول العملات الأجنبية في أسواق الصرف السودانية

توقف تام لتداول العملات الأجنبية في أسواق الصرف السودانية

السودان – توقف تداول البيع والشراء بأسواق العملات السودانية، الخميس، عقب أنباء عن تدخل عسكري لتغيير نظام الحكم في البلاد.

وينتظر الشارع السوداني، إذاعة بيان من جانب القوات المسلحة، أعلن عنه في الساعات الأولى من فجر اليوم.

وأكد تجار عملة في أسواق الصرف الموازية (السوداء)، توقفا تاما لبيع وشراء العملات الأجنبية، إثر أنباء وجود تدخل عسكري ينتظر إذاعة بيانه في أي وقت.

وقال عدد منهم للأناضول: “لا يوجد سعر بيع أو شراء للدولار اليوم وسننتظر حتى تستقر الأوضاع”.

وأوضحوا أن سعر شراء الدولار وصل يوم أمس إلى 92 جنيها للدولار الواحد عبر الشيكات، فيما سجل سعر الشراء نقدا 73 جنيها.

وبلغ سعر الدولار الرسمي في المصارف التجارية 47.5 جنيها.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار.

الأناضول