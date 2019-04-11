رجل المرحلة الانتقالية في السودان الفريق أول عوض بن عوف في أول ظهور له

رجل المرحلة الانتقالية في السودان الفريق أول عوض بن عوف في أول ظهور له

السودان – أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف بيانه الأول، مؤكدا التحفظ على “رأس النظام” في مكان آمن، معلنا كذلك إجراءات أهمها استلام الجيش السلطة لمدة عامين.

وفيما تأخر بيان الجيش السوداني فترة لا بأس بها، رجحت الأنباء ترؤس الفريق أول ركن عوض بن عوف المجلس الانتقالي الذي أعلن الجيش أنه بصدد تشكيله.

ويمكن القول إن صعود نجم بن عوف بدأ في أغسطس 2015 حين عين وزيرا للدفاع، وبقي في هذا المنصب فترة توصف بأنها الأطول بين نظرائه.

الخطوة الثانية حصلت في 23 فبراير الماضي، وتمثلت في إصدار الرئيس عمر البشير مرسوما جمهوريا بتعيين بن عوف نائبا أولا لرئيس الجمهورية ووزيرا للدفاع.

اللافت أن هذا الجنرال عاد عام 2015 إلى الواجهة السياسية والعسكرية بعد أن تمت إقالته من قبل البشير في يونيو 2010 من منصب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، بل وأحيل حينها على التقاعد، ولاحقا عين بمرتبة سفير في وزارة الخارجية.

وتقول تقارير متفرقة إن بن عوف تولى قبل ذلك عدة مناصب عسكرية، منها قيادته لسلاح المدفعية، وتوليه منصب مدير جهاز الاستخبارات الخارجية، كما شغل في فترة إقالته من الجيش منصب سفير بوزارة الخارجية، ومدير إدارة الأزمات، إضافة إلى توليه منصب قنصل عام السودان في القاهرة، ورئاسة بعثة بلاده في سلطنة عمان.

المصدر: وكالات