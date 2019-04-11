مصر – كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم، عبر حسابه الرسمي في تويتر، تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا المقررة في مصر الصيف المقبل، وذلك قبل 24 ساعة من سحب قرعة البطولة.

وقسمت المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية إلى 4 مستويات، ويضم كل مستوى 6 منتخبات، لتكوين المجموعات الست.

المستوى الأول: مصر – نيجيريا – تونس – الكاميرون – السنغال – المغرب.

المستوى الثاني: كوت ديفوار – غانا – الكونغو الديمقراطية – الجزائر – ‏مالي – غينيا.

المستوى الثالث: أوغندا – جنوب إفريقيا – بنين – موريتانيا – مدغشقر- كينيا.

المستوى الرابع: ناميبيا – غينيا بيساو – زيمبابوي – أنغولا – بوروندي – تنزانيا.

وتسحب غدا الجمعة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، قرعة البطولة المقررة في مصر خلال الفترة من 22 يونيو لغاية 20 يوليو المقبلين.

ويتأهل إلى دور الـ16 الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، في نظام يطبق لأول مرة في البطولات الإفريقية.

المصدر: تويتر