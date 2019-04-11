مصر – أكدت مجموعة من الخبراء الروس أن التهديدات الأمريكية لمصر بشأن العقوبات عليها، حال شرائها مقاتلات “سو-35” الروسية لن يكون لها أي نتائج على القاهرة.

وقال الخبير الروسي والمصمم السابق لشركة “سوخوي” الروسية فاديم لوكاشيفيتش، وفقا لصحيفة “كومسومولسكايا برافدا” الروسية، إنه على الرغم من العقوبات التي وعدت بها أمريكا، فمن غير المرجح أن تتخلى مصر عن شراء المقاتلات الروسية.

وأوضح الخبير أن سبب عدم تخلي مصر عن مقاتلات “سو-35″، لأنها من الجيل الرابع وتعد من أفضل المقاتلات على الساحة اليوم.

وأكد المصمم السابق خلال مقابلة مع وكالة NSN الروسية، أن المقاتلة الروسية “سو-35″ من الجيل 4 ++ فائقة الحداثة، موضحا أنه ظهرت بالفعل مقاتلات من الجيل الخامس مثل المقاتلة الأمريكية إف-35، ولكن هذه المقاتلات أغلى ثمنا بكثير وأقل رواجا.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تزود جيشها في البداية بالمعدات الحديثة، ثم تمد بها قوات حلف شمال الأطلسي، وبعد ذلك تقوم بتصدير المقاتلات بشكل محدود للدول الأخرى، ومع ذلك سوق الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس في العالم محدودة، وتحاول روسيا جنبا إلى جنب مع الصين منافسة أمريكا.

ويعتقد المصمم السابق لمكتب Sukhoi Design Bureau أن السلطات المصرية أجرت عملية مالية مربحة بشراء سو-35 من روسيا، وبذلك اقتنت الأفضل.

ويلاحظ أندريه كوشكين، الخبير في رابطة العلماء السياسيين العسكريين، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن روسيا قد تجاوزتها في مجال التسلح. بالإضافة إلى ذلك ، قد يعانون من خسائر اقتصادية إذا توقفت الدول عن شراء الأسلحة الأمريكية.

ويعتقد الخبير أن مصر ستقاتل من أجل هذه الصفقة، والولايات المتحدة لديها الفرصة الأخيرة لإظهار قدراتها للعالم بأسره”.

ومن جانبه، أكد الخبير السياسي الروسي يوري ياكور أن مصر على الأرجح ستشتري ما يحتاجه جيشها، والأسلحة الروسية ليس لها منافس من ناحية الجودة والسعر.

ونوه بأن السلاح مهم في الفترة الحالية بسبب الحرب التي تدور في الشرق الأوسط وتزيد يوما بعد يوم، والولايات المتحدة تستخدم العقوبات لتهديد الدول الأخرى مثل مصر وتركيا والهند.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد تعهد بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات روسية من “طراز سو-35”.

المصدر: kp.ru