روسيا – أعلن أليكسي ليخاتشيوف رئيس مؤسسة “روس آتوم” الروسية، أن أول محطة كهروذرية عائمة في العالم ستبدأ هذا العام بتزويد شبكة الطاقة في تشكوتكا في الشرق الأقصى الروسي بالتيار الكهربائي.

وقال في حديث على هامش المنتدى القطبي في بطرسبورغ: “أمامنا شهران لتشغيل واختبار المفاعل، ومع اقتراب الخريف، ستتوجه المحطة الكهروذرية العائمة إلى مدينة بيفيك في منطقة تشوكوتكا، وقبل نهاية العام، سيتم ربط المحطة بالبنية التحتية الساحلية وستبدأ بتوريد الطاقة الكهربائية للشبكة العامة. ليس لدينا أدنى شك، في أننا سننجز المشروع حتى نهاية العام”.

محطة “الأكاديمي لومانوسوف”، عبارة عن سفينة محملة بمفاعلين ذريين لتوليد الطاقة الكهربائية باستطاعة 70 ميغاواط من الكهرباء لكل منهما وطاقة 50 Gcal / h حرارية.

وهذه الطاقة تكفي لتغطية حاجة مدينة عدد سكانها أكثر من 200 ألف نسمة، كما تفيد هذه المحطة في تحلية مياه البحر، وتسخين المياه في شبكة المدينة الساحلية الراسية عندها، بما يخدم تأمين حاجاتها من الكهرباء وماء الشرب، وماء الحمام الساخنة ومياه التدفئة في آن واحد، ولعمر افتراضي يصل إلى ثلاثين عاما.

المصدر: تاس