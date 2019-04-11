ليبيا – بحث الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة في اتصال هاتفي أمس الأربعاء مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي آخر التطورات على الأرض في ليبيا.

سلامة تقدم وفقاً لتغريدة نشرتها البعثة الاممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” بالشكر للرئيس التونسي على دعمه لجهود الأمم المتحدة الهادفه الى وقف التصعيد وإقناع الليبيين بالعودة إلى الحوار.

يشار إلى أن مساعي سلامة تأتي بالتزامن مع رفض السراج لأي حوار قبل تراجع القوات المسلحة إلى مواقعها شرق البلاد ، هذا وتواصل القوات المسلحة تقدمها على كافة محاور جنوب طرابلس وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحين من مدينة مصراتة بقيادة المطلوب دولياً آمر لواء الصمود صلاح بادي.