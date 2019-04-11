ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس إنقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق جنوب العاصمة طرابلس.

الشركة العامة للكهرباء أرجعت عبر مكتبها الإعلامي أسباب إنقطاع التيار إلى إصابة الدوائر والخطوط الكهربائية المسؤولة عن إمدادات مناطق :”القرقني – القبائلية – الكحيلي – سيدي فطرة – خلة بن عون – الفرجان – الطريق الدائري طريق الأبيار – الرعايدية – المظل – وادي الربيع – جزء من منطقة قصر بن غشير – الحباشة – الحنين (سوق السيارات ) – مثلث العميد”.

يشار إلى ان انقطاع الكهرباء يأتي بالتزامن مع الاشتباكات العنيفة بين القوات المسلة ومسلحي الرئاسي في عدة مناطق جنوب طرابلس ، بعد اعطاء القيادة العامة لعدد من قواتها الاوامر للتقدم والسيطرة على العاصمة الاسبوع الماصي.