مصر – كشف العالم المصري فاروق الباز عن حديث دار بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل سنوات بشأن تنفيذ مشروع “ممر التنمية”، الذي يهدف إلى تطوير مناطق صحراوية موازية لنهر النيل.

وقال الباز في برنامج تلفزيوني يذاع على قناة “أون أي” المصرية، إن “السيسي عندما كان ما يزال مشيرا طلبه وقت ترشحه للرئاسة وقال له إنه وضع مشروع (ممر التنمية) في برنامجه الانتخابي، وبحث معه تنفيذ المشروع”.

ووفقا للعالم فإن المشروع عبارة عن مخطط لبناء 25 مدينة كبيرة في مصر من أسوان وحتى الدلتا وغرب مصر، على أن يتم ربطها ببعض بطريق طوله 1200 كم يصل حتى السودان، وتوجد على جانبي ممر التنمية مشروعات تنموية في مختلف المجالات.

وأضاف، أن “السيسي قال له خلال اللقاء إنه وضع مشروع “ممر التنمية” في برنامجه الانتخابي، وتحديدا تنفيذ طريق السيارات الذي يبلغ طوله 1200 كم، إلا أنني قلت له إن الطريق هو آخر شيء يجب أن يتم تنفيذه، لكي لا يكون مجرد شارع في الصحراء”.

وأوضح العالم، أن فكرة المشروع تتمحور حول إنشاء مدن تتضمن البنية التحتية الضرورية مثل المستشفيات والمصانع وغيرها، وربطها بواسطة ممر طولي.

ولفت العالم المصري إلى أن فكرة المشروع جاءت من الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي كان يريد غزو الصحراء، وكلفه بدراسة هذا المشروع.

وأشار إلى أن المشروع يحتاج إلى إمكانيات كبيرة جدا، وفي عام 1985 كان سيتكلف 6 مليارات دولار، وحاليا قد يحتاج إلى 40 مليار دولار.

المصدر: وكالات