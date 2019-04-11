إسبانيا – قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد 8 مباريات عقب طرده خلال المباراة التي جمعت فريقه مع برشلونة ضمن الجولة الـ32 من الليغا.

وجاء في قرار اللجنة الصادر اليوم الخميس، أن العقوبة تتضمن 4 مباريات لإهانة كوستا الحكم جيل مانزانو خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد و4 أخرى بسبب جذب ذراعه.

وبالإضافة إلى ذلك تم تغريم كوستا بدفع غرامة مالية قدرها 6010 يورو وناديه أتلتيتكو بـ2800 يورو.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لكوستا في الدقيقة الـ28 وكتب في تقريره: “أشهرت البطاقة الحمراء للاعب لمخاطبتي بعبارات مسيئة ضد والدتي. وعقب الطرد أمسك بذراعي لمنعي من تحذيرات أخرى”.

واتخذت لجنة المسابقات هذه القرارات بعد طلبها من مانزانو توضيحا للحادثة في ظل تشكيك أتلتيكو فيما قاله الحكم.

وبعد سماع المحادثة التي سجلها الميكروفون المثبت في أذن الحكم ثبت بوضوح إهانة كوستا للحكم، وقررت اللجنة تطبيق المادتين 94 و96 من لائحة الانضباط ومعاقبته بإيقافه 8 مباريات، وبإمكان أتلتيكو الاستئناف ضد القرار.

المصدر: وكالات