إسبانيا – كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن نجوم نادي برشلونة يرفضون انضمام الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد إلى فريقهم.

وأكد موقع “Sport.es”، أن لاعبي البارسا لا يرغبون في تعاقد فريقهم مع النجم الفرنسي، وأن مجلس إدارة الفريق الكتالوني على دراية بهذا الأمر.

وأوضح الموقع الإسباني، أنه على الرغم من ارتباط غريزمان بعقد مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى العام 2023، إلا أن البارسا قادر على ضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، في حال دفع الشرط الجزائي في عقده والذي يبلغ 120 مليون يورو.

وكان غريزمان قريبا من الانضمام إلى برشلونة في العام الماضي، قبل أن يقرر الاستمرار مع “الروخي بلانكوس” والتوقيع على عقد جديد، وربما يكون هذا القرار السبب الرئيسي في رفض نجوم البارسا انضمام اللاعب لفريقهم الآن.

المصدر:sports.ru