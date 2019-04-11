سويسرا – اكتشف فلوران مالودا مهاجم منتخب فرنسا سابقا اليوم الخميس، عبر تويتر إقالته من منصبه ضمن الفريق التدريبي لنادي زوريخ المنافس في الدوري السويسري الممتاز لكرة القدم.

وقال النادي في بيان إنه “أنهى التعاون مع مالودا بالتراضي”، الذي عين قبل شهرين للمساعدة في تدريب المهاجمين واللاعبين الشبان.

وأضاف البيان: “اتضح أن المشاريع (الأخرى) المختلفة التي لا يزال مالودا ملتزما بها لا تتناسب مع المهام التي خطط لها النادي”.

ورد لاعب تشيلسي وأولمبيك ليون السابق على البيان سريعا عبر تويتر قائلا: “حقا.. لم أكن أعرف ذلك”؟؟

واعتزل مالودا، الذي خاض 80 مباراة دولية مع فرنسا، العام الماضي ضمن صفوف فريق ديفردانغ من لوكسمبورغ.

وفي 2017 انتهك مالودا قواعد الاتحاد الدولي (الفيفا) لتغيير الانتماء حينما لعب مع منتخب جويانا، البلد الذي ولد فيه، ضد هندوراس ضمن منافسات الكأس الذهبية لدول اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي “كونكاكاف”.

وفرض الفيفا غرامة حينها على جويانا واعتبرها مهزومة في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي لأن لوائحه تمنع اللاعبين من تمثيل منتخبين.

لكن جويانا قالت إن هذا الأمر لا ينطبق عليها لأنها ليست عضوا في الفيفا.

المصدر: رويترز