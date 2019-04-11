ليبيا – وصف المستشار في الديوان الاميري القطري عزمي بشارة عضو الكنيست الاسرائيلي القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بـ” الضابط المارق المليشياوي” حسب وصفه ، متهماً اياه بتجميع مرتزقة وعناصر ارهابية متطرفة وعناصر من النظام السابق للدخول إلى طرابلس على حد زعمه .

عضو الكنيست الاسرائيلي دعا في تصريحات لتلفزين العربي المملوك لدولة قطر من وصفهم بـ” الفصائل المسلحة في غرب ليبيا ” بالتوحد وتشكيل جسم تحت اسم الجيش الوطني ، محذراً اياهم بأن البديل لهذه الخطوة هو سيطرة من وصفه بـ”الرجل المدعوم من رجال القذافي” (القائد العام للجيش المشير حفتر) على غرب ليبيا.

وإدعى بشارة بان زحف القوات المسلحة نحو طرابلس هو استمرار لما وصفه بـ”التآمر على التحول الديمقراطي بالمنطقة العربية” ، محملاً من وصفهم بـ”الفصائل المسلحة في غرب ليبيا” مسؤولية هذا الزحف لانهم دعموا العزل السياسي وتدخلهم في عمل البرلمان يومياً وافشالهم للعملية السياسية.

يشار إلى أن تصريحات عزمي بشارة تزامنت مع ظهور العديد من الشخصيات المطلوبة محلياً ودولياً ومنهم من هم مصنفين ارهابيين ومنهم المطلوب دولياً صلاح بادي والمطلوب دوليا عبدالحمن الميلادي المشهور بـ”البيدجا” والارهابي زياد بلعم.