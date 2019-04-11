ليبيا – حذر رئيس لجنة الرقابة في البرلمان زايد هدية من وصول الأموال الليبية المصروفة من المجلس الرئاسي والمصرف المركزي في طرابلس إلى المتطرفين.

هدية نوّه في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” تابعتها صحيفة المرصد إلى مغبة صرف هذه الصكوك في هذا الوقت لما فيه من نهب وإهدار لثروات وأموال الليبيين ودعم للميليشيات الإجرامية منها والإرهابية كذلك.

وأشار إلى أنه قد تصل هذه المبالغ الضخمة لأوكار الجماعات الإرهابية كتنظيم داعش والقاعدة والجماعة الليبية المقاتلة وغيرها خارج البلاد وقد يتم تمويل عمليات إرهابية من هذه الأموال المنهوبة في ليبيا أو في دول أخرى تستهدفها هذه الجماعات الإرهابية.

كما طالب هدية رؤساء المصارف التجارية وكافة الموظفين بالمصارف تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية والقانونية تجاه بلدهم وشعبهم بكل شجاعة والتقيد بالتعليمات المشار إليها وأنه من يخالف ذالك سيجد نفسه أمام المسائلة القانونية.