سوريا – كشف ما يسمى وزير نفط “داعش” المدعو أسامة عويد الصالح، أن التنظيم هرّب نحو 40 طنا من الذهب من الموصل إلى سوريا وأماكن أخرى.

وقال أسامة عويد الصالح المعتقل لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) منذ 11 شهرا، إن تنظيم “داعش” تمكن من تهريب أطنان من الذهب وكميات كبيرة من المنقولات والمواد الثمينة التي استولى عليها خلال سيطرته على مناطق شمال العراق.

ووفق المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية “قسد” مصطفى بالي، الذي نشر سلسلة تغريدات على حسابه عبر “تويتر”، فإن داعش مول عملياته من خلال تهريب هذه المسروقات العراقية.

وحول أماكن وجود زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي، أفاد وزير نفط “داعش” بأنه متواجد بالمناطق السورية التي تسيطر عليها تركيا (في إشارة إلى إدلب وجوارها) أو المتاخمة لها، مؤكدا أن الصلات بين التنظيم والقوات المسيطرة في هذه المناطق خلقت علاقة معقدة قدمت تسهيلات كثيرة للتنظيم لبيع مسروقاته وتجديد ترسانته من الأسلحة.

وأوضح بالي، أنه سمع تفاصيل هذه المعلومات من مصادر موثوقة ومطلعة على التحقيقات التي تجري مع وزير نفط داعش، مشيرا إلى أن هذا الأخير اعترف ببعض الحقائق غير المعروفة عن التنظيم بما في ذلك كيفية إدارة العلاقات الاقتصادية مع الحكومات.

المصدر: تويتر