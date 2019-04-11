السودان – أفادت وكالة “الأناضول” نقلا عن مصادر لها بأن القوات السودانية حاصرت منزل أشقاء الرئيس البشير بضاحية كافوري في العاصمة الخرطوم اليوم الخميس.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه تم اعتقال العشرات من المسؤولين السودانيين المقربين من الرئيس البشير، وبينهم محمد طاهر إيلا رئيس الوزراء السوداني، والفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول السابق للبشير، وأحمد هارون رئيس المؤتمر الوطني، وعلي عثمان محمد طه المستشار السابق للبشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، فضلا عن حرس البشير الخاص.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الجيش السوداني نيته إصدار بيان “هام”، تزامنا مع تقارير عن انتشار واسع للجيش في العاصمة الخرطوم، وأخرى عن تنحي الرئيس عمر البشير عن الحكم.

المصدر: وكالات