مصر – عبرت قناة السويس المصرية، اليوم الجمعة، أكبر حاملة طائرات فرنسية “شارل ديغول”، حيث استقبلها رئيس هيئة القناة الفريق مهاب مميش، رفقة عدد من قادة القوات المسلحة المصرية.

وأكد الفريق مميش على أن مشروع قناة السويس الجديدة نجح في تحسين الخدمات الملاحية المقدمة للعملاء وكسب ثقة المجتمع الملاحي بما عزز المكانة الدولية الرائدة للقناة كأهم وأسرع وأقصر الطرق الملاحية التي تربط الشرق بالغرب، مشيدا بكفاءة إجراءات المجرى الملاحي في تأمين حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس وحماية منشآتها الرئيسية.

وقد سجلت حركة الملاحة في القناة عبور 52 سفينة في الاتجاهين، بإجمالي حمولات 3.8 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 25 سفينة بحمولات 1.9 مليون طن، فيما عبرت 27 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 1.9 مليون طن.

كما عبرت القناة 5 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 9 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.

وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GOLDEN، والمصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، في رحلتها القادمة من هولندا والمتجهة إلى سيريلانكا بحمولة 222 ألف طن، فيما جاءت سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM KERGUELEN على رأس قافلة الجنوب بحمولة بلغت 180 ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى الجزائر.

المصدر: RT