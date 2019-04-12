ليبيا – أكد عضو مجلس النواب بشير الأحمر أن تخصيص ملياري دينار للمليشيات يعد دليلا قاطعا على تغلغل المجموعات الإرهابية وقادتهم في سدة الحكم ، مضيفاً أن لهذه المليشيات ممثلين في المجلس الرئاسي مثل محمد العماري.

الأحمر قال في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس أن الميليشيات تسيطر على المصرف المركزي في طرابلس، فضلا عن الدعم القطري والتركي لهم.

وأشار الأحمر إلى أن الليبيين في هذه الظروف الاستثنائية أصبحوا واثقين بأن من وصفهم بـ” السراج وزمرته”والعصابات الموجودة داخل العاصمة والمنطقة الغربية مدعومة من دويلة قطر وتركيا وأن حكومة طرابلس مجرد واجهة سياسية لأعمالهم الخبيثة لزعزعة الاستقرار والأمن في الدول العربية.

وأكد الأحمر بأن السراج أصبح مسلوب الإرادة وهو بيدق في أيدي الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة “فرع القاعدة بليبيا” وكل المجموعات الإرهابية، على حد قوله.

عضو مجلس النواب توقع تحقيق الجيش نصرا في القريب العاجل لتختفي هذه الوجوه التي وصفها بـ”البائسة” في البلاد ثم تظهر في فنادق الدوحة وإسطنبول “تصرخ وتولول”،على حد تعبيره.