ليبيا – أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الخميس جولة في مدينة سوسة رفقة عضو مجلس النواب عن الدائرة المنتصر الحاسي.

الجولة شملت بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة محطة تحلية المياه سوسة ومستشفى سوسة القروي حيث اطلع الثني على سير العمل في المحطة وتوزيع شبكات المياه من المحطة لمعظم مناطق الجبل الأخضر شرقا وحتى درنة غربا.

ومن جهتهم،إستعرض المهندسون القائمون على المحطة شروحا وافية لرئيس الحكومة حول أبرز العوائق التي تقف حائلاً دون سير العمل بالشكل المطلوب مقدمين أبرز الاحتياجات اللازمة لتسسيره.

وتعهد الثني بتقديم الدعم اللازم لسير العمل مقدما شكره وثناؤه للعاملين بالمحطة.

ومن جهة أخرى، أجرى الثني جولة في مستشفى سوسة القروي متفقدا مرافقه وسير العمل بداخله.

ومن جانبهم،اشتكى طاقم المستشفى وإدارتها من إيقاف بند التحسين والتطوير وكذلك النقص في العناصر الطبية والطبية المساعدة والأدوية وبعض المعدات الطبية.

الثني وعد بتقديم كافة الدعم اللازم وتذليل كافة الصعاب أمام العمل بما يخدم كافة مواطني المنطقة المترددين على المستشفى.

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