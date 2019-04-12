ليبيا – كشف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر استقبل بمكتبه في مقر القيادة العامة بالرجمة عددًا من أعضاء مجلس النواب الذين باركوا عمليات الجيش في مناطق غرب ليبيا والعاصمة طرابلس.

الدرسي قال في تصريح خاص لموقع ” المختار العربي” إن المشير حفتر أكد على المضي قدما في تحرير العاصمة طرابلس.

وأضاف الدرسي أن المشير حفتر كشف لهم أن هناك ضغوطا من عدة دول على الجيش لوقف زحفه صوب طرابلس ولكنه لم يعرهم انتباهاً لأن المسألة داخلية وأنه لابد من دخول طرابلس مهما طال الزمان لإنقاذها من قبضة من وصفهم بـ” الخارجين عن القانون”.

عضو مجلس النواب لفت إلى أن المشير حفتر أكد للنواب انه مع المسار الديمقراطي وليس ضد الملتقى الجامع ولكنه يرفض إطالة أمد الأزمة التي أرهقت الوطن والمواطن.