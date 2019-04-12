ليبيا – قال عضو مجلس النواب فرج الشلوي إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يتصرف بمفرده دون حسيب ولا رقيب ويعد قرار صرف 2مليار دينار دعما للميليشيات التي تسيطر على المنطقة الغربية حيث أن جميع قادة تلك المليشيات مطلوبون دوليون في جرائم قتل وسرقة.

هدية اعتبر في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس صرف هذه الأموال لحكومة الوفاق نهبا وإهدارا لثروات وأموال الليبيين ودعما للميليشيات الإجرامية والإرهابية حيث قد تصل هذه المبالغ الضخمة لأوكار الجماعات الإرهابية كتنظيم داعش والقاعدة والجماعة الليبية المقاتلة وغيرها خارج البلاد.

وطالب هدية رؤساء المصارف التجارية وكل الموظفين بالمصارف تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية والقانونية تجاه بلدهم وشعبهم بكل شجاعة والتقيد بالتعليمات المشار إليها،محذرًا المخالفين لقراره من التعرض للمساءلة القانونية.