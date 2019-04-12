كندا – توصلت دراسة موسعة أجريت في 195 دولة إلى أن الأطعمة غير الصحية لاتزال مسؤولة عن أكبر عدد من الوفيات المبكرة عالمياً. ورصدت النتائج وفاة 11 مليون إنسان في عمر مبكر بسبب سوء التغذية عام 2017، وبذلك تبلغ حصة سوء التغذية من الوفيات واحد من كل 5.

وغطّت بيانات الدراسة التي نُشرت في مجلة “لانسيت” الطبية الفترة منذ 1990 وحتى 2017، ووجدت أن معظم الوفيات المبكرة كانت بسبب أمراض القلب والسرطان والسكري، وتلعب التغذية غير الصحية دوراً هاماً في تطوّر هذه الأمراض.

وحذّرت نتائج الدراسة التي رصدت تأثيرات 15 نوعاً من الأطعمة من تزايد الاعتماد على المأكولات غير الصحية مثل اللحوم المصنّعة، أو الغنية بدهون متحولة، إلى جانب الانتشار المتزايد للمشروبات السكري، واستخدام كمية زائدة من الملح في كل الأطعمة الجاهزة.

وكالات