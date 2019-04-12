ليبيا – رأى عضو مجلس النواب محمد العباني أن قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بمنح 2 مليار دينار لميليشيات طرابلس هو إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق من أموال الخزينة العامة التي تعد ملكاً للشعب،متهماً السراج بارتكاب جريمة إهدار مال عام لتصرفه في المال العام خارج الميزانية المعتمدة.

العباني أكد في حديث لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس أن تخصيص مبلغ ملياري دينار خير دليل على ارتباط المجلس الرئاسي والسراج بقوى الشر والإرهاب ما يفقده أي شرعية ويعريه أمام شعبه والمجتمع الدولي ويجرده من العطاء الاجتماعي والأدبي والأخلاقي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن منح السراج أموال للميليشيات يزيد موقف الجيش قوة ودعما وإصرارا على تطهير العاصمة من هذهِ النماذج التي تعيث في العاصمة فسادا.