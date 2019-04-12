ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر لن يهاجم المدنيين في طرابلس.

المستشار صالح إنتقد في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية مخاطبة وزير الخارجية في حكومة الوفاق لمجلس الأمن ومطالبته بالتدخل بشأن الأحداث الأخيرة في طرابلس،قائلا: “طبيعي أن يدافع وزير الخارجية في ما يسمى بحكومة الوفاق عن الوضع القائم خاصة أنهم سبب كل الأزمات في ليبيا في الوقت الراهن وسبق لهم مخاطبة مجلس الأمن خلال عملية تطهير الجنوب من قبل الجيش الليبي”.

وأضاف:”من الغريب أنهم اشتكوا جيش بلادهم للأمم المتحدة حين كان يحارب الإرهابيين وأذكر أن المندوب الروسي هاجم مندوب حكومة السراج، واستغرب من ممثل دولة ليبيا ومطالبته بالتدخل ضد الجيش الذي يحارب الإرهابيين، وهذا ما يتكرر الآن، على الرغم من اتضاح الحقيقة كاملة في الجنوب الليبي بعد تطهيره”.

وفيما يتعلق بخطاب مجلس النواب لمجلس الأمن، قال صالح إن ما يقوم به الجيش هو تنفيذ للاتفاق السياسي خاصة أن أحد البنود في الاتفاق السياسي يؤكد إخراج المليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس وفي عموم ليبيا خاصة أن حكومة السراج استعانت بالجماعات والمليشيات المسلحة وأصبحوا هم الحراس وأصبحت الحكومة أسيرة لتلك الجماعات التي نهبت المال العام ونفذت عمليات ،على حد قوله.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن السبب الثاني هو قرار مجلس النواب من عام 2014 بحل الجماعات والمليشيات المتواجدة في العاصمة وإخراجها،مؤكدا أن حياة الليبيين وحرياتهم وحرماتهم وأملاكهم هي أمانة في عنق كل جندي ليبي ولا يمكن اعتداء أي جندي على أي أسرة أو فرد خاصة أن ليبيا من نسيج واحد ومذهب واحد.