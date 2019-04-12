الصين – تردد في الفترة الماضية أن الهاتف Lenovo Z6 Pro سيصل في وقت لاحق من هذا الشهر مع المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم.

ومع ذلك، فقد تم الآن تأكيد صحة هذه المعلومات من قبل نائب رئيس شركة Lenovo على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

كان الهاتف Lenovo Z5 Pro مزودًا بالمعالج Snapdragon 710، وكان على المعجبين الإنتظار حتى تم إطلاق نسخة GT لرؤية المعالج الرائد الأحدث من شركة كوالكوم في هاتف Lenovo. وصل الهاتف Lenovo Z5 Pro GT آنذاك مع شاشة قابلة للسحب، ومع كاميرا خلفية مزدوجة، ولكن يبدو أن الهاتف الرائد الجديد للشركة الصينية سيضم كاميرا رئيسية واحدة مدعومة بتكنولوجيا ستطلق عليها شركة Lenovo إسم HyperVision.

وكما يمكنك أن تتوقع، فسوف تأتي كاميرا HyperVision الرئيسية في الهاتف Lenovo Z6 Pro مع مجموعة من الميزات الجديدة المتقدمة مثل Super Night View و Super Steady Shot، والقدرة على إلتقاط الصور بدقة 100 ميجابكسل. وتشير شائعات أخرى إلى أن الهاتف Lenovo Z6 Pro سيضم مودم متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. وكما أوضحنا لكم في مقالة منفصلة سابقة، فسوف يتم بيع الهاتف Lenovo Z6 Pro في علبة أنيقة باللونين الأسود والأحمر، تم تصميمها من قبل نفس الفريق الذي وقف وراء تصميم مشعل الألعاب الأولمبية التي تم تنضيمها سنة 2008 بالعاصمة الصينية بكين.

وكالات