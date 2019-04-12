ليبيا – إستنكر المجلس البلدي والإجتماعي لبلدية الأصابعة في بيان له حادثة إختطاف عبد المجيد عمر الضبع من مقر عمله بالعاصمة طرابلس يوم الخميس الماضي.

المجلس حمّل في بيانه الموجه إلى كل من المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة والجهات العامة ذات العلاقة وتلقت المرصد نسخة منه الخاطفين مسؤولية المساس به.

وطالب المجلس الجهات بالدولة القيام بواجباتها وتمكين أهله من معرفة مكان إحتجازه والتواصل معه والإطمئنان عليه ومعرفة الأسباب التي أدت إلى إختطافه أو إعتقاله.

بلدية الأصابعة دانت حادثة إختطاف موظف عام أثناء تأديته لعمله،مؤكدين على ضرورة تطبيق القانون وإعطاء كل ذي حق حقه.