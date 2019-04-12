روسيا – هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على إعادة انتخابه رئيسا لمجلس كوريا الشمالية، معربا عن ثقته بأن ذلك سيساهم في تعزيز السلام والأمن في المنطقة.

وجاء في برقية تهنئة بعثها بوتين لكيم ونشر نصها على موقع الكرملين الإلكتروني: “إنني على ثقة أن نشاطك في أعلى منصب حكومي، سيواصل تعزيز تنمية علاقات الصداقة وحسن الجوار بين بلدينا وشعبينا، وتعزيز السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية”.

وأكد بوتين في البرقية أيضا “استعداد (روسيا) للعمل مع كوريا الشمالية في القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي”، متمنيا لكيم جونغ أون “نجاحات وصحة ورفاهية”.

المصدر: إنترفاكس