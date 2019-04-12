أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات امس، في وقت صعدت فيه أسعار النفط، لكنها لم تؤثر بقوة في معنويات المستثمرين نتيجة غياب المحفزات.

وبحلول الساعة 12:50 ت.غ، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.99 بالمائة أو ما يعادل 71 سنتا إلى 71.02 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم مايو/ أيار بنسبة 1.21 بالمائة أو ما يوازي 78 سنتاً إلى 63.83 دولارا للبرميل.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.15 بالمائة إلى 6125 نقطة، وزاد المؤشر الرئيس بنحو 0.36 بالمائة إلى 5013 نقطة، فيما صعد المؤشر العام بنسبة 0.21 بالمائة إلى 5742 نقطة.

وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.12 بالمائة إلى 9087 نقطة، بدعم الأسهم الكبرى في قطاع الموارد الأساسية.

في المقابل، انخفضت بورصة دبي إثر تعرضها لعمليات جني أرباح، ونزل مؤشرها الرئيس بنسبة 0.63 بالمائة إلى 2790 نقطة، مع نزول أسهم “الإمارات دبي الوطني” بنسبة 1.67 بالمائة و”دبي الإسلامي” بنسبة 0.2 بالمائة.

كما نزلت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.11 بالمائة إلى 5052 نقطة، مع تراجع أسهم “أدنوك للتوزيع” بنسبة 3.2 بالمائة و”أبوظبي الأول” بنحو 0.67 بالمائة.

وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.28 بالمائة إلى 1438 نقطة، مع تراجع أسهم “الأهلي المتحد” و”بتلكو” بنحو 1.2 بالمائة و0.62 بالمائة على التوالي.

وتراجعت بورصة الأردن هامشيا بنسبة 0.06 بالمائة إلى 1906 نقطة، مع انخفاض أسهم “لافارج” بنسبة 4 بالمائة و”حديد الأردن” بنسبة 2.7 بالمائة و”جوبترول” بنسبة 0.76 بالمائة.

وأغلقت بورصة مصر على استقرار مع ثبات مؤشرها الرئيس “إيجي إكس 30” عند مستوى 15105 نقطة وسط تباين أداء الأسهم الكبرى.

فيما قررت بورصة مسقط للأوراق المالية، إلغاء جلسة تداولات الخميس، وأوضحت في بيان على موقعها الرسمي، أن الإلغاء بسبب عطل فني، وقررت البورصة كذلك إلغاء جميع الصفقات التي تمت.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 0.15 بالمائة إلى 6125 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.12 بالمائة إلى 9087 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

دبي: بنسبة 0.63 بالمائة إلى 2790 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.28 بالمائة إلى 1438 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.11 بالمائة إلى 5052 نقطة

الأردن: بنسبة 0.06 بالمائة إلى 1906 نقطة.

واستقرت سوق:

مصر: عند 15105 نقطة.

الأناضول