تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو 0.2 في المئة في فبراير

تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو 0.2 في المئة في فبراير

بروكسل – كشف بيانات رسمية، الجمعة، عن انخفاض نمو الإنتاج الصناعي 0.2 في المئة في منطقة اليورو (19 دولة) على أساس شهري في فبراير / شباط 2019.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات)، في بيان صادر اليوم إن الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، ظل دون تغيير في فبراير الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وفي يناير / كانون الثاني 2019، نما الإنتاج الصناعي 1.9 بالمئة في منطقة اليورو و1.3 بالمئة في الاتحاد الأوروبي.

وعلى أساس سنوي في فبراير / شباط الماضي، انخفض الإنتاج الصناعي 0.3 بالمائة في منطقة اليورو، وارتفع بنسبة 0.3 بالمئة في الاتحاد الأوروبي.

وتراجع الإنتاج الصناعي في ليتوانيا 4.7 بالمئة واليونان 2.7 بالمئة وكرواتيا 2.3 بالمئة، في حين ارتفع في بولندا 1.7 بالمئة وبلغاريا 1.5 بالمئة والمجر 1.0 بالمئة.

وعلى أساس شهري في فبراير الماضي، شهدت منطقة اليورو انخفضا في إنتاج الطاقة 3 بالمئة والسلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة 0.4 بالمئة والسلع الوسيطة 0.1 بالمئة، في حين ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة 0.9 بالمئة.

وعلى أساس شهري في فبراير الماضي، شهدت دول الاتحاد الأوروبي، انخفاضا في إنتاج الطاقة 2.2 بالمئة والسلع الرأسمالية 0.2 بالمئة في حين ظل إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة دون تغيير، وارتفع إنتاج السلع الوسيطة 0.2 بالمئة والسلع الاستهلاكية غير المعمرة 0.7 بالمئة.

والإنتاج الصناعي يحدد القيمة الإجمالية لمنتجات المصانع والمناجم والمؤسسات، ويستجيب سريعا لسرعة التغير في دورة العمل، ولصعوده تأثير إيجابي على عملة البلاد، حيث تعتبر مستويات الإنتاج المرتفعة إشارة على قوة الاقتصاد.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا وألمانيا وإستونيا وآيرلندا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص الرومية، ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

ويضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافة إلى بلغاريا والتشيك والدنمارك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد والمملكة المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم، خفض المركزي الأوروبي، توقعاته لمعدل نمو اقتصاد منطقة اليورو (19 دولة) إلى 1.1 بالمئة في 2019 مقابل 1.7 بالمئة في توقعات سابقة.

ومؤخرا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل منطقة اليورو إلى 1.3 بالمئة في 2019 و1.5 بالمئة في 2020، بتراجع قدره 0.3 بالمئة و 0.2 بالمئة على التوالي مقارنة بتوقعات صادرة في يناير الماضي.

الأناضول