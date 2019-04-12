ليبيا – إستقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أعيان وحكماء مدينة صبراتة الذين جاؤوا لتأكيد دعمهم للحكومة المؤقتة وعملهم تحت شرعيتها حيث أصدر الثني قراراً اليوم الخميس بتكليف مفتاح خليفة سالم عميدا لبلدية صبراتة.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة إحتياجات ومختنقات المنطقة خلال المرحلة الراهنة وكيفية توفيرها من قبل الحكومة.



وبحث المجتمعون كيفية توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى صبراتة الطبي بالتنسيق مع جهاز الإمداد الطبي ولجنة الأزمة المشكلة للمنطقة الغربية.



ومن جانبه،أكد وفد مدينة صبراتة دعمهم الكامل لتحركات القوات المسلحة ولشرعية مجلس النواب والحكومة الشرعية المنبثقة منه، مثمنين دور الحكومة المؤقتة.

وضم وفد أعيان وحكماء صبراتة كل من “رئيس مجلس حكماء وأعيان صبراتة محمد علي،رئيس حراك دعم الجيش والشرطة لطفي محمد،عضو الحراك أحمد الطرابلسي” بحضور رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية اللواء عبد الله عون إلى جانب مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس.