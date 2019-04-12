ليبيا – إجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج أمس الخميس مع رئيس ونائب اللجنة لبعثة الصليب الأحمر في ليبيا بحضور وكيل وزارة العدل لشؤون الهيئات القضائية عبد اللطيف بو هدمة.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة خارجية المؤقتة الأمور المتعلقة بالأزمة الإنسانية التي تمر بها ليبيا وخطط العمل لبعض المشاريع التي ستقوم بها جمعية الصليب الأحمر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر.

ومن جهته،أكد الحويج على ضرورة إقامة دورات لإعادة تأهيل ضحايا الحرب في ليبيا وذلك لإعادة دمجهم في الحياة من جديد وإعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعياً.

ومن جانبه، إستعرض بوهدمة بعض الأمور المتعلقة بالسجون والمساجين في ليبيا ،مؤكداً على أنه لايوجد مسجون يمكث في السجون الليبية بدون محاكمة،لافتاً في الوقت ذاته إلى أن العقوبات التي تقع عليهم وفقا للمعايير القانونية من جميع النواحي الصحية والاجتماعية.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.