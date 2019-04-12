غزة – أكد مراسل RT في غزة، أن طفلا فلسطينيا قتل إثر إصابته في البطن برصاص القوات الإسرائيلية شرق مخيم جباليا في قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح مختلفة.

وأشار مراسلنا إلى أن الطفل ويدعى ميسرة موسى علي أبو شلوف (15 عاما)، أصيب في بطنه برصاص الجيش الإسرائيلي، وتوفي على إثر ذلك.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد المصابين إلى 49 شخصا برصاص الجنود الإسرائيليين شرق القطاع، بالإضافة إلى إصابة 4 من الطواقم الطبية من بينهم المسعف المتطوع بلال أبو فول من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بقنبلة غاز في يده، أثناء عمله الإنساني شرق جباليا.

وواصلت القوات الإسرائيلية استهداف المشاركين المدنيين في مسيرات العودة، بوابل من قنابل الغاز في المخيمات الخمسة، وتحديدا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

المصدر: RT + معا + وفا