مصر – شن الفنان عزت العلايلي هجوماً حاداً على النجمين عمرو واكد وخالد أبو النجا معبرًا عن إستيائه الشديد بعد علمه بزياتهما للكونغرس الأميركي، من أجل انتقاد بعض القرارات السياسية في مصر.

وقال: “في البداية لم أكن أريد الحديث عن هذا الأمر لأن أفضل شيء للتعامل معهما هو تجاهلهما تمامًا وعدم الحديث عنها ولكن ما أريد أن أقوله أن ما فعلوه خطأ كبير في حق مصر وعيب، لا اعترض على انتقاد أي شيء لا يعجبك في البلد ولكن لا تنتقدها في الدول الأخرى وإذا كان لديهما رغبة في الإعتراض ، فمن الممكن أن يفعلا ذلك داخل مصر”.

عزت العلايلي ليس أول فنان يهاجم عمرو واكد وخالد أبو النجا، إذ سبق واتهمتهما النجمة وفاء عامر في تصريحات خاصة لـ”لها” بالخيانة العظمى وأعلنت تأييدها لقرار نقابة الممثلين بإيقافهما عن التمثيل في مصر.