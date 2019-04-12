إسبانيا – ذكرت صحيفة “AS” الإسبانية، أن الألماني توني كروس نجم خط وسط ريال مدريد، اتخذ قرارا نهائيا بمغادرة النادي الملكي الصيف المقبل، بحثا عن جو وتحد جديدين.

وحسب الصحيفة، فإن اللاعب البالغ 29 عاما لم يتحمل الانتقادات الكثيرة التي تلقاها هذا الموسم بتراجع مستواه.

ويعتبر موسم 2018-2019 الأسوأ لكروس منذ انضمامه للريال عام 2014، وحمّلته جماهير الميرينغي جزءا كبيرا من مسؤولية الخروج من دوري أبطال أوروبا، حيث خسر 24 كرة وفشل في 11 تمريرة أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فاللاعب الألماني يعرف أن ريال مدريد مقبل على تغييرات كبيرة ويفضل الرحيل، وقد تكون وجهته المقبلة مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حاول مرارا التعاقد معه، أو فريقه السابق بايرن ميونخ الذي يرغب في استعادته.

وحقق كروس منذ انضمامه إلى النادي الملكي 12 لقبا منها 3 متتالية في دوري أبطال أوروبا، وينتهي عقده صيف 2022.

المصدر: وكالات