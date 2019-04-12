ليبيا – أعلنت وزارة خارجية كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أنها نقلت جميع دبلوماسييها من سفارتها لدى العاصمة طرابلس إلى تونس بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية.

الوزارة قالت بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية إن جميع دبلوماسييها بمن فيهم السفير الكوري لدى ليبيا تشوي سونج يو غادروا ليبيا وانتقلوا إلى مكتب مؤقت في تونس في الثانية من فجر اليوم الجمعة بتوقيت ليبيا.

وأضافت الوزارة أن “السفارة الكورية في ليبياتعتزم إجراء اتصالاتها بالسلطات الليبية لتسوية قضية احتجاز مواطن كوري جنوبي لدى جماعة مسلحة ليبية منذ يوم السادس من شهر يوليو العام الماضي ومن المتوقع أن يعود الدبلوماسيون الكوريون الجنوبيون إلى ليبيا عند استقرار الوضع الأمني”.