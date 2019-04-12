ليبيا – قال رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي إن التطورات الأخيرة في ليبيا وخاصة التصعيد العسكري تشكل مصدر قلق كبير لإيطاليا كما يجب أن يكون كذلك لكل أوروبا والمجتمع الدولي بأسره.

كونتي أعلن مخاطبا مجلس النواب الايطالي في جلسة إستماع عن التطورات في الأزمة الليبية وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية أمس الخميس أنه كان دائماً على إتصال في هذه الأشهر والأيام والساعات مع رئيس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وأضاف :” إن دعمي لحكومة الوفاق سار في الأشهر الأخيرة يدا بيد مع إجراءات قوية نابعة من قناعة أخلاقية للبحث عن كل مساحة ممكنة للتفاهم السياسي مع الجهات الفاعلة الأخرى في الساحة الليبية”.

وأشار كونتي إلى أنه يتابع الاشتباكات وزيادة الضحايا من القتلى والجرحى الذين قدِرت أعدادهم بالمئات وكذلك النازحين تشير إلى خطورة حدوث أزمة إنسانية يجب تفاديها على وجه السرعة، على حد قوله.

رئيس الوزراء الإيطالي رأى أن حالة الطوارئ الإنسانية مع ما يترتب عليها من تدفقات للهجرة وكذلك ظهور شبح الارهاب كما اظهره الهجوم الاخير الذي قام به تنظيم داعش على بلدة الفقهاء يتطلب العزم وسرعة التحرك.