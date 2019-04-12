مصر – نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا في نطاق البحر المتوسط، أثناء عبور الفرقاطة PROVENCE وسفينة الإمداد MARNE الفرنسيتين عبر قناة السويس.

واشتمل التدريب على تنفيذ سيناريوهات واقعية لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والقرصنة، والتدريب على حماية هدف حيوي يتمثل في منصات البترول والغاز ضد التهديدات غير النمطية، ومناورات نوعية للطائرات العمودية الفرنسية مع الوحدات البحرية المصرية والفرنسية نهارا وليلا.

ويهدف التدريب لتوحيد المفاهيم ونقل وتبادل الخبرات بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن البحري بالمنطقة.

المصدر: RT