موسكو تعلن عن مفاوضات مع البحرين حول مشاريع واعدة في النفط والغاز

موسكو تعلن عن مفاوضات مع البحرين حول مشاريع واعدة في النفط والغاز

روسيا – أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أن شركات “روس نفط” و”غاز بروم” و”لوك أويل” الروسية، تجري مباحثات مع البحرين حول جملة من المشاريع في قطاعي النفط والغاز.

وأضاف مانتوروف خلال اجتماع اللجنة الروسية البحرينية الحكومية المشتركة: “تبقى صناعة الطاقة المجال التقليدي للتعاون بين بلدينا. وتتفاوض أكبر الشركات الروسية في هذا القطاع وهي “روس نفط” و”غاز بروم” و”لوك أويل” مع الجانب البحريني على تنفيذ مشاريع في هذا المجال”.

كما أشار مانتوروف إلى الأعمال الجيوفيزيائية المعقدة التي تديرها شركات روسية في مياه وأراضي البحرين لصالح شركة NOGA القابضة للنفط والغاز.

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني إن حضور الشركات الروسية في بلاده، أمر مرحب به.

وأضاف: تم مؤخرا اكتشاف احتياطات جديدة من النفط والغاز في البحرين ونستعد الآن للتنقيب عن هذه الاحتياطيات ومن أوائل الشركات التي ترغب في المشاركة “غاز بروم” و”لوك أويل”. لقد ناقشنا ذلك اليوم مع الوزير الروسي… والبحرين معنية في قدوم شركات النفط والغاز الروسية إلى البحرين.

المصدر: وكالات