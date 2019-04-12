مصر – سيواجه الأهلي المصري حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في دوري الأبطال (8) التحدي الأصعب في تاريخه، عندما سيحاول غدا قلب الطاولة على ضيفه صن داونز في إياب ربع النهائي.

ومني الأهلي بأسوأ هزيمة في تاريخه بعد خسارته ذهابا السبت الماضي بخماسية نظيفة على أرض صن داونز الجنوب إفريقي، متخطيا هزيمة الأهداف الأربعة النظيفة ضد إينوغو رينجرز النيجيري قبل 16 عاما في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

ومن أجل بلوغ المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا، سيكون على الأهلي أن يصبح أول فريق في تاريخ المسابقة، يعوض خسارته في الأدوار الإقصائية بفارق خمسة أهداف، لكن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق رغم تفاؤل مدير الكرة للفريق المصري سيد عبد الحفيظ، الذي قال الأربعاء الماضي عقب الفوز في الدوري المصري على مصر المقاصة 2-1 “مباراة صن داونز بدأت الآن بعد الفوز على مصر المقاصة.. الأهلي فريق كبير وسيظل ذلك دائما، ونحن ندخل تلك المباراة باسمه وتاريخه ومواقفه.. جميع اللاعبين يعلمون أهمية المباراة بعد لقاء الذهاب، وهم في حالة تركيز شديدة”.

ويعطي التاريخ بارقة أمل للعملاق المصري، الذي نجح سابقا في تسجيل 7 أهداف مرة واحدة، 6 أهداف مرتين و5 أهداف خمس مرات على أرضه في مواجهات من مباراتين في المسابقة القارية الأم.

كما سبق لمنافسه الجنوب إفريقي أن خسر بنتيجة 1-6 قبل 19 عاما على أرض أفريقا سبورتس العاجي في دور المجموعات.

المصدر: أ ف ب