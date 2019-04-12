ألمانيا – لا شك أن الشخير مشكلة مزعجة ليس لصاحبها فقط، ولكن أيضاً لشريك حياته، أو أي شخص آخر يتواجد معه في نفس الغرفة وهو نائم.

وينتج الشخير في معظم الأحيان عن مشاكل في الجهاز التنفسي، ومشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم، ولا يوجد حتى الآن علاج فعّال للقضاء على الشخير، بل يتم التعامل من قبل الأطباء مع مسبباته في كثير من الحالات.

وفيما يلي مجموعة من الوسائل والإجراءات التي يمكن اتخاذها للتخفيف من الشخير، بحسب موقع وان غود ثينغ:

1- زيادة الرطوبة

قد تعاني من الشخير لأن الغرفة حارة وجافة، مما يؤدي إلى جفاف أنفك أثناء التنفس، لذلك يُنصح باستخدام جهاز يزيد نسبة الرطوبة في غرفة النوم.

2- الإكثار من الماء

شرب الكثير من الماء طوال اليوم سوف يحافظ على ترطيب الممرات الأنفية خلال الليل، ويخفف ذلك من الشخير.

3- وضعية النوم

حاول أن تنام على جانبك وتدعم رأسك قليلاً ببطانية، عندما تنام على ظهرك، يستريح لسانك ويسترخي حنكك على الجزء الخلفي من الحلق، مما يسد مجرى الهواء ويسبب مزيدًا من الشخير.

4- السيطرة على الوزن

زيادة الوزن، خاصة في منطقة الرقبة، يمكن أن يؤدي إلى الشخير. فقدان 10 في المائة فقط من وزن جسمك يمكن أن يساعد في تخفيف انقباض مجرى الهواء العلوي.

5- أنماط النوم الطبيعية

تأكد من حصولك على قسط كاف من النوم بانتظام. إذا كنت تتوجه إلى الفراش مرهقاً كل ليلة، ستغط سريعاً في نوم عميق بدون تحكم عضلي كبير، مما يؤدي إلى زيادة الشخير.

6- حارب الجفاف

قد يؤدي الحمام الساخن أو استخدام رذاذ الأنف الملحي قبل النوم إلى فتح ممرات الأنف، مما يقلل من احتمالية الشخير.

7- مسببات الحساسية

المواد المسببة للحساسية مثل حبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات، يمكن أن تسبب احتقان وتهيج الشعب الهوائية، وكل ذلك يمكن أن يسهم في الشخير، لذلك من الضروري التخفيف من هذه المسببات في غرفة النوم.

8- استخدام الزيوت الأساسية

حاول استخدام الزيوت الأساسية لوقف الشخير. يمكنك خلط 5 قطرات في كوب صغير من الماء ثم الغرغرة بها قبل النوم، أو مزج الزيت العطري في زيت ناقل وفركه على قدميك، أو يمكنك عمل رذاذ يرش على الوسادة الخاصة بك قبل النوم.

وكالات