ليبيا قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر اوفتشا أمس الجمعة إن بلاده ساهمت بمبلغ 500 ألف يورو لتمويل الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا.

السفير الألماني أشار في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إلى أنه على جميع الأطراف أن تتعاون لحماية المدينة وتضمن سلامتهم بفتح المجال لوصول العاملين في المجال الإنساني.

ونوّه إلى أن بلاده وفرت نصف مليون يورو بناء على طلب طارئ من الأمم المتحدة لتمويل الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مما يتيح الاستجابة المستمرة في المناطق المتأثرة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.