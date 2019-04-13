ليبيا – كشفت الإدارة العامة للدعم المركزي فرع تاجوراء بعد مقتل أحد أعضاءها بوابل من الرصاص من قبل مجموعة مسلحة أن رئيس الفرع كلف مكتب التحري والقبض بالفرع و4 دوريات بالتمركز يومياً طوال 24 ساعة بالإشارة الضوئية في منطقة البيفي وفتح بوابات أمنية خاصة الفترة الليلية.

الإدارة العامة للدعم المركزي فرع تاجوراء أوضحت بحسب مكتبها الإعلامي أن حادثة مقتل الشرطي قد حدثت في المدخل الغربي لبلدية تاجوراء التي كانت فيها دورية تابعة للدعم وأخرى تابعة لقسم النجدة تاجوراء.

وأضافت أنه عند الساعة 4:30 فجراً قامت المجموعة المسلحة بإطلاق نيرانها على الدورية ما أدى إلى مقتل أحد أفراد الشرطة محمد السائح وإصابة ثلاثة آخرين إصابات بليغة.

وأشارت الإدارة إلى أن أفراد الشرطة قاموا بالرد فوراً على المجموعة المسلحة وتم بعدها إبلاغ الفرع والذي على إثره أصدر تعليمات صارمة باتخاد اللازم وتتبع الجناة وإحالتهم للعدالة.