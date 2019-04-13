السودان – أفاد التلفزيون السوداني اليوم السبت باستقالة الفريق أول صلاح قوش من منصب رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الوطني.

وصادق رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان على استقالة قوش حسبما نقلت وكالة الأناضول عن بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري.

ويعتبر قوش من أبرز وجوه النظام السابق، لكن اسمه لم يرد الخميس في قائمة الاعتقالات التي بدأت السلطات العسكرية الجديدة بتنفيذها بحق قيادات في الحزب الحاكم وعسكريين مقربين من الرئيس المخلوع عمر البشير.

وكان قوش يشغل منصب رئيس الأمن القومي السوداني، ومستشارا للرئيس السوداني حتى أغسطس 2009.

وفي 2012 حكم على قوش بالسجن بعد إدانته بالتخطيط للانقلاب، لكن أفرج عنه لاحقا بموجب عفو رئاسي، وفي فبراير 2018 عينه البشير مديرا للمخابرات مرة أخرى.

المصدر: وكالات