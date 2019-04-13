روسيا – أعلنت لجنة تحقيق روسية، السبت، إحباط “مخطط إرهابي” من خلال تصفية مسلحين اثنين يشتبه بانتمائهما لتنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة “تيومين” جنوب غربي سيبيريا.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” المحلية، عن لجنة التحقيق الروسية قولها إن ” قضيتين جنائيتين جرى فتحهما بموجب قانون العقوبات الروسي، بتهم الشروع في قتل اثنين أو أكثر، والتسبب بالعنف”.

وذكرت اللجنة أنه “في المنزل الذي كان يتواجد فيه المهاجمان، في تيومين، جرى العثور على بندقيتين من نوع كلاشنيكوف، وجهازي تفجير (عبوتان ناسفتان)، وأجزاء من أجهزة تفجيرية”.

وفي السياق نفسه، أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب “مقتل مسلحين اثنين من تنظيم “داعش” (المحظور في روسيا)، خططا لشن هجمات إرهابية، خلال عملية أمنية نفذت مساء الجمعة في مدينة “تيومين” جنوب غربي منطقة سيبيريا.

وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي لمديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة تيومين “خلال عمليات البحث والتحري توفرت معلومات تشير إلى وجود منزل خاص في مدينة تيومين يؤوي عناصر من تنظيم داعش يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي في أماكن مزدحمة بالناس”.

وتابع قائلاً “بهدف منع العمل الإرهابي ولضمان سلامة المواطنين، قرر رئيس مديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة تيومين إجراء عملية أمنية لمكافحة الإرهاب”.

الأناضول