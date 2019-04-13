ليبيا – اجتمع رئيس الرئاسي فائز السراج اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز.

الاجتماع تناول بحسب مكتب السراج الاعلامي مستجدات الأوضاع حول العاصمة وجهود الأمم المتحدة لوقف ما وصفه السراج بـ” الاعتداءات” في اشارة منه إلى تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس.

وإدعى السراج أن من وصفهم بـ”القوات التابعة لخليفة حفتر” مازالت مستمرة في استخدام الطيران والقصف العشوائي لمناطق مدنية تشمل البيوت والبنية التحتية، وكان آخرها قصف مدرسة بمنطقة عين زارة هذا اليوم دون أن يشير غلى قصف طيران الرئاسي لمنازل المدنيين في مناطق قصر بن غشير وسوق الخميس مسيحل ومقر شركة شمال أفريقيا التابعة لمؤسسة النفط .

كما أبلغ السراج المبعوث الأممي بما اعتبره حالات لانتهاك حقوق الإنسان من قبل من وصفهم بـ”القوة المعتدية” (القوات المسلحة) من بينها تجنيد الأطفال للقتال في صفوفها على حد زعمه.

من جانبه أكد سلامة رفضه التام لأي اعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية الذي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، مؤكداً أن الجهود لم تتوقف لإنهاء هذه الحرب.

هذا وقد طالب أهالي منطقة سوق الخميس يوم امس الجمعة كل من البعثة الاممية والقيادة العامة بالتدخل لوقف استهداف منطقتهم من قبل طيران الرئاسي يومياً منذ 3 ايام ، مؤكدين على أن طيران الرئاسي قد قصف مواقع مدنية ودمر منزل عائلة الاحمر وتسبب القصف بجرح سيدة مسنة .

يشار إلى أن طيران الرئاسي قد استهدف يوم امس الجمعة منزل عائلة الأحمر بمنطقة سوق الخميس مسيحل جنوب طرابلس والذي يبعد عن معسكر سوق الخميس حوالي 2 كيلومتر ، هذا وقد استهد طيران الرئاسي يوم الاربعاء الماضي شركة شمال افريقيا التابعة لمؤسسة النفط بمنطقة قصر بن غشير وهذا ما لم يشر له السراج خلال اجتماعه بالمبعوث الاممي .