ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال كلمة ألقاها اليوم السبت في أولى جلسات البرلمان بمقره الدستوري في مدينة بنغازي، على أنه سيتم التوجه نحو صناديق الاقتراع بعد أن يُنهي الجيش عملياته في طرابلس.

المستشار صالح أشار في بداية كلمته التي تابعتها صحيفة المرصد إلى أن حكومة الوفاق وقعت تحت سيطرة المجموعات المسلحة في طرابلس تحت أنظار البعثة الأممية.

وحيّا القوات المسلحة والقوات المساندة لها من كافة القبائل في تضحياتها من أجل الوطن والدول الشقيقة والصديقة التي وقفت مع ليبيا في حربها على الإرهاب، داعياً قادة دول العالم بالمحافظة على الأموال المجمدة ورفع حظر التسليح عن القوات المسلحة.

ونوّه إلى أن مهمة الجيش في طرابلس محددة وواضحة وحياة الليبيين والأجانب وممتلكاتهم في أمان القوات المسلحة، مؤكداً على أن الجيش هو الضامن والمدافع عن الديمقراطية ودولة المؤسسات لذلك لا بد التخلص من التنظيمات الإرهابية والجماعات الخارجة عن القانون الذين نهبوا المال العام.

وشدد على ضرورة طي صفحة الماضي ليعم الأمن والسلام بكافة ربوع الوطن، داعياً لمصالحة وطنية حقيقية تعيد الحقوق لأهلها ويعود بها المهجرون إلى ديارهم.

كما لفت إلى أن مجلس النواب أنجز قانون الاستفتاء على الدستور وأحاله إلى المفوضية إلا أن المجلس الرئاسي لم يوفر المال اللازم لهذه العملية وهو مايدل على عدم الرغبة في الذهاب إلى المسار الديمقراطي مع العلم أن البرلمان أنجز العديد من القوانين المهمة كقانون العفو العام وقانوني الشرطة والجيش وقانون الاستفتاء.

وفي ختام كلمته أكد رئيس مجلس النواب على أهمية إرساء قواعد الدولة المدنية وتحقيق المسار الديمقراطي.