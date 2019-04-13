ليبيا – إعتبر الوكيل السابق لوزارة الدفاع بحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام محمد النعاس أن قوات الوفاق تسيطر على كافة المحاور بالكامل في ظل تراجع كبير لمن وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) ، مرجعاً ذلك إلى أنها تعاني من ضعف معنوي نتيجة لنقص الإمداد وخلل منظومة الاتصالات في القيادة وبمنظومة العمليات على حد زعمه.

النعاس قال في مداخلة له عبر تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” وتابعتها صحيفة المرصد أن ما يحدث بطرابلس هي مشاهد متوقعه فقد وقعت في درنة وقنفوذة وبنغازي والجنوب، واصفاً القوات المسلحة بـ” الجيش التتاري المغولي الذي لا مبدأ له إلا الأرض المحروقة وعدم احترام آدمية الإنسان” حسب تعبيره.

وتابع قائلاً :”البعد الميداني الآن العدو في ورطة هو خطط للهجوم منذ شهور لدخول غريان عن طريق الكتائب حيث استطاع ذلك على أساس انه سيكسب قاعدة متقدمة للهجوم على طرابلس وهو أحسن اختيار المكان لأنه يخرج منه من 3 محاور فاستطاع إدخال الكثير من الآليات والخلايا لكن للأسف لا الاستخبارات العسكرية ولا المباحث العامة المسؤولين عن حماية الوطن بصورة مباشرة استطاعوا كشف هذا الأمور”.

النعاس يرى أن قوات الجيش تعاني الآن من فوضى وتخلخل فعندما وصلت لغريان كانت تهدف لتكوين قاعدة عسكرية متقدمة وإصلاح المهبط الموجود في غوط الريح لكن ذلك لم يحصل بالإضافة إلى أن خطوطه الإمدادية بعيدة جداً ومسرح العمليات الممتد من غرب البلاد لنهاية سهل جفارة لطريق ترهونة ورفله كلها في مرمى سلاح الطيران التابع لمن وصفهم بـ”قوات طرابلس والمنطقة الغربية”.

واضاف ” مع العلم أننا لم ندخل بالقتال بعد فكل ما يحدث عبارة عن اعمال قبل المعركة الرئيسية التي تركز على مهاجمة قواتنا مركز قيادته في غريان “.

وبشأن البعد الدولي لفت إلى أن المشير حفتر لا يوجد خلفه قيادة سياسية بل تتمثل قيادته في المستشار عقيلة صالح وعبدالله الثني ومجموعاته ، منوهاً إلى أنه تقف خلفهم قيادة سياسية وإن كانت ضعيفة لكن التنسيق مستمر فيما بينهم.

وشدد على ضرورة أن تكون ما وصفها بـ”السلطة الحاكمة وحتى سلطة الأمر الواقع” (حكومة الوفاق) هي من تضع الخطة الإعلامية لأن الإعلام حرب لها أصولها وقواعدها، داعياً الشعب الليبي إلى البقاء في حالة طوارئ وراء أفراد قوات الوفاق وإمداداهم بالمال والرجال والتأييد سواء على مستوى المظاهرات او الدعم المادي المباشر.