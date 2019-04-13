واشنطن – أوضح مدير الدائرة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، باول تومسن، إن من الواجب عدم المبالغة بشأن المشاكل الاقتصادية لتركيا.

جاء ذلك في معرض إجابته عن سؤال حول الاقتصاد التركي، خلال مؤتمر صحفي الجمعة، بواشنطن، في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي.

وأضاف “تومسن” أن الاقتصاد التركي يواجه بعض المشاكل، لكنه أكد أنه “ينبغي عدم المبالغة بشأنها”.

وشدد على أن تركيا اتخذت تدابير مهمة خلال الأشهر الستة الأخيرة، لا سيما في مجال السياسات النقدية.

وأشار أنه ينبغي لتركيا انتهاج سياسة نقدية صارمة من أجل خفض التضخم.

الأناضول