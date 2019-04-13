ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا، إن ” حفتر ” (القائد العام للجيش المشير حفتر) لن يكون له مكان في المشهد السياسي القادم بعد إعلانه ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقد القوات المسلحة إلى طرابلس). ‎

باشاآغا أضاف بحسب شبكة الرائد الاعلامية بأنه لا يعتقد أن تكون هناك أي عملية سياسية برعاية أممية قبل استسلام من وصفهم بـ”قوات حفتر” لقوات الوفاق ، مضيفاً :” لن نسمح لشخص مجنون بتدمير العاصمة، وسندافع بكل ما نملك لمواجهته”.

وادعى عضو البرلمان المقاطع بأن قوات الوفاق تعامل من وصفهم بـ”القُصّر” من أسرى القوات المسلحة معاملة حسنة، مشيرا إلى أنهم سيرجعونهم قريباً إلى أهليهم حسب قوله .